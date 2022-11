Ironheart, Dominique Thorne conferma QUEL legame con Iron Man: ''Aspettate e vedrete''

L'annuncio è arrivato poco più di una settimana fa: Ironheart sarà il sequel di Black Panther: Wakanda Forever, pellicola in questi giorni al cinema e regina di incassi in tutto il mondo. Nel prossimo lavoro Disney ci sarà, però, non solo un legame con il film di Coogler, ma anche con...Iron Man!

Come i fan dei fumetti già sapranno Ironheart e Iron Man sono strettamente legati, anche attraverso le loro iconiche armature. La Williams, infatti, riutilizza parti di vecchie 'tute' di Tony Stark per costruirne una propria: "Penso che nella realizzazione della tuta da parte di Riri, o nel perseguire una costruzione del genere, ci sia un riconoscimento intrinseco a ciò che Tony ha fatto con la sua", ha raccontato l'attrice.

In una recente intervista Dominique Thorne ha confessato qualcosa in più sul suo personaggio e sul futuro cinematografico/ televisivo di Ironheart. L'aderenza alla versione originale dei fumetti del 2015 sarà totale, ma per poter gustare appieno il personaggio partorito dalla mente dello scrittore Brian Michael Bendis e dall'artista Mike Deodato bisognerà aspettare l'uscita ufficiale della serie Disney: "Sono sicuramente simili Ironheart e Iron Man, ma con due interpretazioni indipendenti del loro ruolo", ha svelato Thorne, aggiungendo: "Penso che le risposte ad ogni tipo di dubbio sia meglio lasciarle alla serie del prossimo anno!".

L'attesa per il futuro progetto Disney si fa sempre più febbrile, quindi, soprattutto dolo l'annuncio (non ufficiale) della fine delle riprese di Ironheart!