Ironheart è già 'apparsa' nel MCU? La nuova teoria sull'origine del personaggio

Gira ormai da tempo il rumor secondo cui Ironheart, personaggio nato nel 2015 dalla penna di Brian Michael Bendis e Mike Deodato, sia ormai prossima al suo debutto nel MCU come protagonista di una serie TV targata Disney+, e in attesa di conferme ufficiali ecco arrivare in rete un'interessante teoria sulla sua origine.

Nei fumetti, Riri Williams (vera identità della supereroina) è una giovane e brillante studentessa che costruisce da sola la propria armatura e prende il posto di Iron Man quando Tony Stark rimane in come in seguito agli eventi di Civil War II.

Una volta guarito, Tony diventa una sorta di mentore per la ragazza, che decide di prendersi le proprie responsabilità diventando Ironheart e entrando a far parte del gruppo dei Campioni. Per ovvi motivi ciò non potrà accadere in un'eventuale serie dedicata al personaggio, ma come fatto notare da CBR.com Riri potrebbe essere già entrata in contatto con Tony Stark nel MCU.

All'inizio di Captain America: Civil War, se ricordate, Tony presenta il progetto B.A.R.F davanti a un auditorio pieno di studenti del M.I.T (Massachussetts Institute of Technology), che con loro sorpresa scoprono che tutti i loro progetti sono appena stati interamente finanziati dalla Stark Industries.

Ebbene, la cosa interessante è che Riri Williams nei fumetti frequenta proprio il MIT: ciò significa non solo che potrebbe aver partecipato alla presentazione, ma anche che Tony potrebbe averle fornito in prima persona le risorse necessarie per realizzare il proprio costume.

Voi cosa ne pensate? Vi sembra una teoria plausibile? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, qui trovate tutti i dettagli sulla vociferata serie di Ironheart e le ultime indiscrezioni sul possibile debutto di Nova nel MCU.