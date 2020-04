Iron Paradise: la palestra di The Rock è un pianeta del fitness

Sognate da tempo di avere a disposizione una palestra tutta per voi per allenarvi a vostro piacimento? Allora Dwayne Johnson è la star di Hollywood a cui fare riferimento in tal senso. The Rock ha a disposizione un autentico paradiso del fitness, denominato Iron Paradise, dove potersi allenare anche durante questa pandemia.

Johnson ha abituato i suoi fan a video dei suoi training, nei quali elargisce anche diversi consigli ai suoi follower sui migliori metodi di allenamento.

Il tutto avviene in quello che sembra davvero un pianeta del fitness. Iron Paradise è fondamentalmente costituita da un tendone di grandi dimensioni simile a quello che viene utilizzato per i matrimoni, con un soffitto a scomparsa.



La palestra di The Rock sembra davvero un luogo sacro per l'attore, che grazie al wrestling e alla sua forma fisica è diventato famoso in tutto il mondo, prima di sfondare nel mondo del cinema, diventando una delle star più redditizie di Hollywood.

Dwayne Johnson è infatti l'attore sinonimo d'incassi negli Stati Uniti; la sua presenza nel cast di un film è sinonimo di successo al box-office.

In questi giorni Dwayne Johnson ha firmato un accordo con HBO per una serie sul wrestling e porterà la propria esperienza nel settore al servizio del piccolo schermo.

In questi giorni di quarantena la figlia di Dwayne Johnson si è appassionata al film Oceania, non sapendo che il padre doppia il personaggio di Maui.