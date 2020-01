Iron Man versione Funko Pop! con il guanto di Thanos in uscita ad aprile

Sul sito Popinabox.it è possibile pre-ordinare la versione Funko Pop! di Iron Man in Avengers: Endgame, che indossa il guanto di Thanos. Il prodotto si chiama Funko Pop! Vinyl I Am Iron Man PX Exclusive Glow In The Dark, ed è venduto con la classica confezione con fronte trasparente. Un'ulteriore splendida versione di Iron Man per collezionisti.

Questa nuova versione di Iron Man costa 14,95 euro e per gli abbonati al sito è previsto un 10% di sconto.

Funko Pop! è un marchio ormai molto diffuso e apprezzato, dai collezionisti e non, di action figure che riproducono personaggi di film, serie tv e show animati.

Un grande successo che ora si arricchisce di una nuova bellissima versione di Iron Man che indossa il famigerato guanto di Thanos, pronto ad illuminarsi al buio.



Nonostante il prodotto non sia ancora stato messo in commercio, non si sono fatti attendere i primi commenti entusiasti dei fan, che non vedono l'ora di poter avere sulla mensola un nuovo personaggio di Funko Pop!

"Un Pop! iconico che dovrebbe essere presente nella collezione di ogni appassionato" ha scritto un fan. A cui fa eco un altro commento entusiasta, che ricorda il valore iconico di quell'attimo rappresentato dal Funko Pop!:"Semplicemente pazzesco, un momento indimenticabile raffigurato alla perfezione. Non vedo l'ora di averlo tra le mani".

Nel frattempo Robert Downey Jr. è stato possibilista sul suo ritorno come Iron Man e di recente ha incontrato un piccolo fan di Tony Stark durante un programma tv.