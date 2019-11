Iron Man prima uscita della collezione Funko Pop! che ricrea l'Assemble Avengers 2012

Nuova collezione lanciata da Funko Pop! che ora ingolosisce i fan Marvel con il primo Marvel Avengers Assemble, che ricrea - collezionandoli tutti - l'intera prima formazione degli Avengers del 2012. Il primo Funko Pop! è quello di Iron Man, che verrà in seguito affiancato da Occhio di Falco, Hulk, Thor, Vedova Nera e Captain America.

Ogni figure è collocabile su una base da 12 pollici, dove gli Avengers della prima apparizione collettiva sul grande schermo - ora in versione Funko Pop! - potranno riunirsi.

Iron Man è disponibile in pre-order a 19,99 $ fino ad esaurimento scorte; è previsto in uscita sul mercato dal prossimo 24 gennaio e il costo non verrà addebitato fino alla spedizione del prodotto. Acquistalo su Amazon.

Le altre uscite dovrebbero essere scaglionate ogni due mesi e per completare tutto il Marvel Avengers Assemble ci vorrà gran parte del prossimo anno.



Inoltre è stata lanciata la linea Wood Deco, e nella foto si vede Captain America proprio in questa versione. Anche il Wood Deco di Captain America della Funko Pop! è disponibile in pre-order per il mese di gennaio.

Sempre dello stesso marchio fanno parte alcuni prodotti Disney; Mulan a cavallo in versione Funko Pop! è della nuova wave Disney, insieme a Mushu gigante e Li Shang.

Dal 25 novembre il Black Friday di Game Stop ha inizio, con sconti fino al 70%.