Iron Man: Terrence Howard ricorda il tradimento di Robert Downey Jr., di cosa si tratta?

Dopo aver interpretato War Machine in Iron Man, nel 2008, Terrence Howard venne sostituito da Don Cheadle per i film successivi, dopo aver rifiutato di negoziare un accordo al ribasso per il secondo film. All'epoca Howard era l'attore più pagato nel film, dopo la candidatura all'Oscar di poco tempo prima per Hustle & Flow - Il colore della musica.

A quel tempo per Marvel era Robert Downey Jr. il rischio più grande, dopo la turbolenta carriera costruita dall'attore sino a quel momento.

Secondo la sua versione, Terrence Howard si sarebbe tagliato il cachet di un milione di euro, per permettere alla produzione d'ingaggiare Downey Jr.

A quanto pare, come ripete da anni Howard, quando giunse il momento di supportarlo nella querelle con la produzione che voleva andare al ribasso nel cachet di Howard per il secondo film, la star sarebbe stata ignorata dall'interprete di Tony Stark.



"Chiamai Robbie almeno 17 volte quel giorno e 21 il giorno successivo e alla fine lasciai un messaggio che diceva 'Guarda, amico, ho bisogno dell'aiuto che ti ho dato'. Mai più sentito" ha confessato Howard.

"E indovinate chi ha ottenuto i milioni che avrei dovuto avere? Ha avuto l'intero franchise, quindi gli ho dato 100 milioni di dollari, che finiscono per essere una perdita di 100 milioni di dollari da parte mia nel cercare di prendermi cura di qualcuno, ma sapete farei la stessa cosa, è la mia natura".

Già negli anni passati Terrence Howard aveva attaccato il collega, ammettendo il rancore covato nei suoi confronti a causa del comportamento che Downey Jr. avrebbe avuto nei suoi confronti.

