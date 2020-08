Iron Man, svelati i retroscena di quella famosa foto fake che trapelò dal set

Dopo aver rivelato i dettagli sul mancato debutto di Shang-Chi in The Avengers, Chris Fenton, presidente della compagnia cinese DMG Entertainment Motion Picture Group, ha svelato un retroscena sulla foto leak emersa dal set di Iron Man 3.

Prima che la Cina diventasse uno dei mercati fondamentali per gli incassi dei film del Marvel Cinematic Universe, lo studio di Kevin Feige aveva firmato la sua prima collaborazione con una compagnia cinese per lo sviluppo di Iron Man 3 proprio per alimentare l'interesse del franchise nel paese.

"Le riprese di Iron Man 3 a Pechino erano essenziali" ha spiegato Fenton nel suo nuovo libro, Feeding The Dragon. "Non solo dovevamo ottenere del buon materiale per la versione globale del film, ma dovevamo anche fare capire dove ci trovavamo. La produzione del film si stava svolgendo anche in Cina, al contrario di quello che diceva Shane Black. Le persone dovevamo sapere."

Il produttore ha poi rivelato come è stata diffusa l'immagine in questione (la trovate in calce all'articolo): "Alla fine della giornata di riprese, abbiamo scattato una foto per girarla alla stampa. Nell'immagine c'erano Wang, Iron Man, almeno dal busto in su, e l'antico paifang cinese. Per farla sembrare una foto della produzione, abbiamo aggiunto nell'inquadratura una delle cineprese. Inoltre, abbiamo decentrato un po' l'immagine."



Per altri approfondimenti, Disney+ ha condiviso un video dedicato all'evoluzione all'armatura di Iron Man.