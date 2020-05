Iron Man, svelati nuovi incredibili dettagli sull'armatura a 12 anni dal primo film

Ricorrono in questi giorni i 12 anni dall'uscita di Iron Man, il film che nel 2008 ha inaugurato il Marvel Cinematic Universe. Per celebrarne il "compleanno" la Marvel ha pubblicato su Twitter un breve video che mostra alcune curiosità sulla prima armatura di Tony Stark, con qualche dettaglio che non si è visto sullo schermo.

Sull'account ufficiale del film si può vedere quindi la prima, rudimentale versione dell'armatura Mark I, che presenta alcune aggiunte e differenze. Per esempio, come si vede nel fumetto Tales of Suspense n° 39 del 1959, i circuiti a transistor sono coordinati con le onde cerebrali del supereroe, che nel MCU è interpretato da Robert Downey Jr. Inoltre, nel primo costume non era presente la propulsione a getto, sostituita da getti d'aria compressa ai suoi piedi.

Dopo la fan art di BossLogic, inoltre, nei giorni scorsi abbiamo potuto vedere su Instagram alcune immagini postate da Ryan Meinerding, concept artist della Marvel che ha lavorato anche ad Iron Man, risalenti all'epoca dello sviluppo del film. "Iron Man è uscito 12 anni fa" ha scritto nella didascalia. "Ecco alcune delle mie immagini preferite che ho realizzato per quel film. È stata un'esperienza fantastica e mi sento molto fortunato ad averci lavorato. Ho condiviso l'ufficio con Phil Saunders per quasi sette mesi e ho imparato tantissimo!"

Secondo i fratelli Joe e Anthony Russo, registi di Avengers: Endgame, Iron Man è ormai diventato un'icona, grazie anche all'interpretazione di Robert Downey Jr. "Ci ha lasciato a bocca aperta" hanno raccontato nei mesi scorsi, quando si discuteva di una possibile candidatura agli Oscar. "Il suo lavoro in questi film è fenomenale [...] merita un Oscar forse più di chiunque altro negli ultimi 40 anni per come è entrato nella cultura pop."