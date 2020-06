Iron Man subacqueo? Un nuovo concept art mostra l'armatura

All'epoca della realizzazione di Iron Man 3 furono proposte una miriade di design per l'armatura del personaggio principale, ma alcune dovettero essere escluse dalla versione definitiva della pellicola, poi diretta da Shane Black, con il Tony Stark di Robert Downey Jr. costretto a un viaggio personale e doloroso nella propria psiche.

Oggi è Phil Saunders, concept artist della Marvel, a rivelare alcuni concept art inediti di Iron Man 3 purtroppo mai utilizzati nella versione finale del film. Nel suo post su Instagram ha pubblicato un'immagine di un modello della Mark 37 che secondo le sue parole è stato meglio lasciare esclusivamente come materiale per il merchandise della Marvel. L'artista digitale ha infatti scritto: "Iron Man Mk37 “Hammerhead” da Iron Man 3. Tutto è iniziato come schizzo per il primo film su Iron Man quando il produttore Avi Arad aveva richiesto alcuni design per l'armatura e per la scena conclusiva, probabilmente per dare una spinta alle vendite di giocattoli. Contento di aver avuto una seconda possibilità per entrare nell'House Party Protocol".

In attesa di poter vedere il prossimo film dei Marvel Studios, ovvero Black Widow rimandato al novembre 2020, nelle ultime settimane sono emerse gustose curiosità circa il Marvel Cinematic Universe, come ad esempio il fatto che Hulk in realtà sarebbe immortale. La conferma della Marvel arriverebbe proprio grazie ad una sequenza in Thor: Ragnarok, quando Banner deve trasformarsi in Hulk per affrontare Fenris, il lupo asgardiano di Hela, e salvare gli Asgardiani. Quando Bruce si lancia per trasformarsi prima di colpire il suolo si schianta in realtà contro il Rainbow Bridge, giacendo a terra. Nonostante Bruce appaia gravemente ferito, poco dopo si rialza e trasformato da Hulk inizia a lottare.

In questi giorni Amanda Seyfried ha spiegato perché non accettò il ruolo di Gamora, poi assegnato a Zoe Saldana.