Iron Man, la storia del casting di Tom Cruise spiegata bene

Robert Downey Jr. non è sempre stato la prima scelta per il ruolo di Tony Stark. Qualche tempo fa Kevin Feige ha infatti rivelato che erano diversi gli attori in lizza per interpretare Iron Man. Tra questi c'era anche Tom Cruise. Si è detto molto sul casting del celebre attore per questo ruolo, ma qual è la vera storia? Ve la raccontiamo noi.

Mentre si prepara a tornare al cinema con Top Gun: Maverick, sequel del celebre film dell'86, Tom Cruise fa parlare ancora di sé, e viene accostato nuovamente alla Marvel. Con l'uscita di scena di Robert Downey Jr. e l'arrivo del nuovo film di Doctor Strange, che vedrà il Multiverso come protagonista, e dunque diverse versioni di personaggi a noi già noti, si fa sempre più concreta la possibilità di vedere l'Iron Man di Cruise. Una voce che, se vera, sarebbe assurda, perché l'attore è stato molto vicino al ruolo.

Infatti Tom Cruise era una delle prime opzioni degli Studios nel periodo in cui si parlava di iniziare un universo. Sarebbe stato lui ad aprire le danze con il film del 2008. Secondo i capi della Marvel l'attore aveva tutto: capacità incredibili per le scene di azione, il fascino perfetto per il personaggio e soprattutto un nome conosciuto, che avrebbe senz'altro attirato un grande pubblico. Tuttavia l'attore ha dichiarato di non essere andato così vicino ad ottenere il ruolo come molti credono.

In primis perché il regista della pellicola Jon Favreau era convinto che Downey Jr. avesse quel qualcosa in più, e ha provato fino alla fine a convincere il Presidente degli Studios. Ma anche perché man mano che si andava avanti con la discussione, Cruise era sempre meno convinto. "Non era destinato a me" ha detto in un'intervista. "Non avrebbe funzionato. Ne sono sicuro. Se interpreto un personaggio, voglio farlo nel miglior modo possibile. Se mi impegno in qualcosa, voglia che sia qualcosa di veramente speciale, qualcosa in cui credo davvero. E mentre il progetto prendeva forma, sentivo che non avrebbe funzionato." Dunque alla fine dei conti la sua è stata la scelta migliore, che ci ha regalato un Iron Man perfetto, quello di Robert Downey Jr.