Iron Man, un simpatico elmo per gatti sta facendo impazzire il web

Qualche geniale utente del web ha deciso di creare un elmo di Iron Man per gatti e ora tutti gli accaniti fan del Marvel Cinematic Universe lo vorrebbero per i propri amici felini.

Certo, durante il lockdown il tempo a nostra disposizione è stato veramente tanto e, qualcuno ha deciso di sfruttarlo al meglio, rendendo omaggio al compianto Tony Stark. Due ragazzi francesi hanno infatti pensato di costruire questo simpatico elmo che può addirittura muoversi. Molti chiedono a gran voce che questo modellino per gatti venga messo in vendita ma, ciò probabilmente non accadrà tanto presto.

In un'intervista rilasciata prima prima che Avengers: Endgame facesse a pezzi i cuori dell'intera fan base di Iron Man, i fratelli Russo hanno spiegato quelle che a loro avviso erano le ragioni dell'eccezionale popolarità di Tony Stark:

"Tony Stark è essenzialmente un'egoista e questo in fondo piace alle persone. Vuole soggiogare tutto al suo ego ma, la famiglia potrebbe essere il suo punto debole".

Insomma, visto il sacrificio che Iron Man ha compiuto per salvare il mondo, in fondo tanto egoista non doveva essere. Certo è che nonostante la sua morte, complice anche l'eccezionale interpretazione di Robert Downey Jr, Tony Stark resterà per sempre nel cuore di tutti noi. Questo elmo dedicato ad Iron Man è solo uno dei molti gadget del Marvel Cinematic Universe riadattati al mondo animali. Nel corso degli anni abbiamo assistito a molti altri incredibili travestimenti. Intanto, un gattino identico a Baby Yoda nei giorni scorsi è stato salvato in California. Insomma, il mondo felino è sempre più legato ai franchise di grande successo.