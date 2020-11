Iron Man ha sconfitto Thanos prima di Avengers: Endgame? Ecco l'assurda teoria

E se Iron Man avesse affrontato e sconfitto Thanos molto prima di Avengers: Endgame, magari nel primo capitolo del MCU uscito nel 2008? Lo sappiamo, la prospettiva è piuttosto assurda, ma un utente di Reddit ne è convinto e ora vi spieghiamo il motivo.

Vi ricordate di Obadiah Stane, il villain interpretato da Jeff Bridges nel film di Jon Favreau? Ebbene, secondo tale "SpicyHotJew" il personaggio in questione non sarebbe altri che una prima versione dell'antagonista principale dell'Infinity Saga. Questo perché, un po' come accaduto al Teschio Rosso che abbiamo ritrovato sul pianeta Voromir nel corso di Infinity War, il contatto con l'energia del Reattore Arc avvenuto sul finale del film lo avrebbe trasportato in un'altra parte dell'universo.

Secondo l'autore della teoria, i fratelli Russo avrebbero ricreato una scena simile a quella in cui Stane strappa il Reattore dal petto di Tony - ovvero la sequenza in cui Thanos pugnala Iron Man con un pezzo della sua stessa armatura - proprio per alludere al fatto che il Titano è in realtà un'incarnazione dell'ex socio di Tony.

L'utente fa inoltre notare che sia Stane che Thanos possiedono delle grandi capacità manipolatorie (come d'altronde molti villain apparsi nel MCU e anche altrove) e che il sacrificio finale di Tony sarebbe la conclusione perfetta per mettere fine ad una minaccia che lui stesso aveva creato.

Voi cosa ne pensate di questa teoria? Per vederla nella sua versione integrale vi rimandiamo al link in fonte. A proposito del MCU, vi ricordiamo che in questi giorni lo studio di Kevin Feige ha programmato le riprese di Black Panther 2 e dato il via allo sviluppo di Deadpool 3.