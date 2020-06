Iron Man, e se il suo Schiocco della dita avesse creato il prossimo mega-villain del MCU?

La conclusione di Avengers: Endgame ha segnato un momento fondamentale e indimenticabile nella storia del Marvel Cinematic Universe, perché chiudendo una saga lunga undici anni ha lasciato che Iron Man si sacrificasse per il bene delle galassie, sfruttando l'immenso potere delle Gemme dell'Infinito incastonate nel Guanto.

Proprio lo Schiocco della Dita che ha segnato la fine di Thanos, comunque, è al centro di una nuova teoria che vorrebbe essere creato dallo stesso e significativo gesto il prossimo e grande super-villain del MCU.



Tutto parte dall'idea che il potere delle Gemme dell'Infinito sia stato in qualche modo assorbito dall'armatura di Iron Man, quella che Tony indossava nel momento dello Schiocco. La stessa che già in passato era al centro di un dibattito tra i fan dei fumetti, dove una parte sosteneva che il costume visto in Infinity War e poi in Endgame sia ispirato profondamente all'armatura "Bleeding Edge".



Questa armatura nei fumetti avrebbe dato ad Iron Man dei superpoteri, legandosi con lui come fosse un simbionte e trovando riparo tra la sua struttura ossea. Il film non ha mai enfatizzato questo aspetto, ma la somiglianza con il materiale sorgente è davvero sorprendente. Un livello di tecnologia tale da essere in grado di manipolare in qualche modo il potere scatenato dalle Gemme, dando vita all'armatura anche dopo la morte di Tony. Di più, potrebbe avergli donato addirittura una personalità, manipolando già la struttura digitale che la abitava, FRIDAY, rendendola una sorta di nuova Ultron, villain del secondo capitolo degli Avengers che molti fan già credono possa ritornare in qualche modo in WandaVision.



Ultron II potrebbe essere infatti ricavato dai materiali superstiti della MARK 47 di Tony. Sono anche in molti a credere che l'MCU prenderà però una direzione più cosmica, specie dopo l'arrivo de Gli Eterni, il che potrebbe condurre a una libera trasposizione di Annihilation: Conquest, evento a fumetti che ha visto proprio l'arrivo di un nuovo e più minaccio Ultron.



