Iron Man ha salvato il mondo giocando a flick football con Nebula

Impara l'arte e mettila da parte, dice il saggio. Una vecchio adagio del quale Tony Stark ha evidentemente fatto tesoro, avendo utilizzato quello che sembrava un semplice gioco per far passare il tempo nell'attesa dell'inevitabile per compiere un gesto fondamentale nella vittoria contro Thanos.

Tutti ricordiamo come, durante una delle sequenze iniziali di Avengers: Endgame, Tony e Nebula fossero ormai alla deriva nello spazio aperto. Nell'attesa che il loro destino si compiesse i due cercavano di ingannare il tempo in qualche modo: Tony, ad esempio, provava ad insegnare a Nebula a giocare a flick football.

Semplice riempitivo per mostrare la monotonia nella quale i nostri due eroi attendevano la morte? Apparentemente sì, ma in realtà tutt'altro: come un fan Marvel ha fatto notare su Reddit, l'abilità di Tony nel calciare cose con le dita è risultata fondamentale, durante il viaggio nel tempo compiuto con Ant-Man, a lanciare quest'ultimo verso il Tony Stark del passato per recuperare una delle Gemme.

"Non sai mai quando le abilità inutili potranno tornarti utili nella vita" ha scritto l'utente Reddit di cui sopra: come dargli torto? Iron Man, intanto, ha fatto felici alcuni piccoli fan intrattenendosi con loro dopo la vittoria ai Teen Choice Awards, praticamente dominati da Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home.