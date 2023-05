Iron Man, Robert Downey Jr. poteva essere nei Fantastici Quattro prima di Tony Stark!

In un video pubblicato da Marvel per celebrare i quindici anni dall'uscita nelle sale cinematografiche di Iron Man, Jon Favreau ha raccontato un aneddoto su Robert Downey Jr. a Kevin Feige. La storia raccontata da Favreau è precedente alla produzione di Iron Man, che sbarcò nei cinema nel 2008 e di fatto diede il via all'MCU.

Prima di diventare per tutti i fan Marvel nel mondo Tony Stark/Iron Man, Robert Downey Jr. avrebbe potuto far parte dei personaggi dei Fantastici Quattro:"Ricordo che vi eravate già incontrati con lui per tipo, Dr. Doom o qualcosa del genere in un altro progetto, penso che fosse per i Fantastici Quattro. Quindi tutti sapevano chi fosse e ricordo di essermi seduto e ho visto quella scintilla in lui negli occhi, era pronto" ha raccontato Feige, confermando l'aneddoto di Jon Favreau.

Il regista di Il libro della giungla, che diresse il primo capitolo MCU - Iron Man ha "compiuto" 15 anni - nel video dichiara che Robert Downey Jr. avrebbe dovuto far parte del film sui Fantastici Quattro uscito nel 2005, con protagonisti Ioan Gruffudd nel ruolo di Mr. Fantastic, Chris Evans nel ruolo della Torcia Umana, Jessica Alba nel ruolo della Donna Invisibile e Michael Chiklis nei panni della Cosa.



Alla fine il ruolo di Dr. Doom venne assegnato a Julian McMahon, con Downey Jr. che tre anni dopo avrebbe interpretato Tony Stark per la prima volta e cambiato per sempre la propria carriera e il futuro dei Marvel Studios.



