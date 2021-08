Iron Man, Robert Downey Jr. non era insostituibile per il Sunday Times: i fan insorgono

Una teoria che, prevedibilmente, non è stata accolta troppo bene dalla quasi totalità dei fan Marvel: "Quando mettete in dubbio RDJ come Iron Man ricordate che Jon Favreau ha combattuto letteralmente contro tutti per realizzare questa cosa", "Stan Lee disse che Robert Downey Jr. era nato per interpretare Iron Man", "RDJ ha trasformato Iron Man da personaggio di un fumetto di serie B a volto di punta di un franchise " sono alcuni dei commenti con cui il fandom ha demolito il Sunday Times.

RDJ turned Iron Man from a B comic book character into the face of a franchise. To act like just anybody coulda done that is ridiculous https://t.co/XJd5EYjIzJ — 🇵🇷Iron Man was a B-Lister🦅 (@PhillySaiyajin) August 1, 2021

Stan Lee once said Robert Downey Jr. was born to play Tony Stark, also known as Iron Man. pic.twitter.com/KQogFkE9gz — In My Mind (@MeAloneInMyMind) August 1, 2021