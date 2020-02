Iron Man: Robert Downey Jr. su Instagram nell'iconica posa per una buona causa

Ormai è passato quasi un anno da quando abbiamo visto per l'ultima volta sul grande schermo Robert Downey Jr. nei panni di Tony Stark/Iron Man in Avengers: Endgame, penultimo capitolo della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe. Il tempo è passato ma l'attore nelle ultime ore ha pubblicato su Instagram un'immagine che lo ritrae in un'iconica posa.

Robert Downey Jr. ha voluto contribuire alla causa australiana nella lunga e dura lotta agli incendi boschivi che stanno falcidiando il continente oceanico in questi mesi, attraverso la posa di Iron Man, con la scritta:"Tirando fuori i vecchi repulsori dal pensionamento per una buona causa".

Downey Jr. ha recentemente annunciato il suo coinvolgimento in una nuova organizzazione chiamata The Footprint Coalition, che s'impegna a far progredire la tecnologia volta ad aiutare l'ambiente.



Con la foto su Instagram, Robert Downey Jr. stava contribuendo all'iniziativa Aiding Australia, rivolta ad aiutare l'ospedale Port Macquarie Koala, una struttura di riabilitazione per la conservazione dei koala, e del Cobargo Wildlife Sanctuary, attualmente in fase di ricostruzione in seguito agli incendi. Alla causa ha partecipato in modo analogo anche Jeremy Renner.

Robert Downey Jr. ha recitato di recente in Dolittle, con Tom Holland nel cast vocale del film, rivelatosi un flop al botteghino, anche in relazione al budget utilizzato per produrlo.

Per quanto riguarda i progetti Marvel, Adam G. Simon ha proposto ai Marvel Studios una trama clamorosa per un film su Il Punitore. John Krasinski vorrebbe dirigere un film Marvel, dopo aver terminato con la realizzazione di A Quiet Place 2.