Iron Man, Robert Downey Jr. è disposto a tornare! 'Ne sarei felice'

Da tempo i più maligni parlano di un Robert Downey Jr. desideroso di rinnegare quell'Iron Man che l'ha tenuto 'prigioniero' per circa un decennio: le ultime dichiarazioni della star di Oppenheimer vanno però nella direzione opposta, e aprono anzi a un ritorno che farebbe sicuramente felici i fan Marvel di tutto il mondo.

Mentre Zoe Saldana spera nel ritorno dei Guardiani della Galassia, Robert Downey Jr. si dice infatti aperto a quello del suo Iron Man: l'attore è apparso tutt'altro che chiuso all'eventualità e, Tony Stark a parte, si è lasciato andare ad un elogio incondizionato dell'operato di Kevin Feige.

"Ne sarei felice. Ormai è parte integrante del mio DNA. Quel ruolo mi ha scelto. E guardate, io dico sempre una cosa: mai, dico mai, scommettere contro Kevin Feige. È una scommessa persa in partenza. Quell'uomo è l'azienda, vincerà sempre lui" sono state le parole di un Robert Downey Jr. mai così esplicito sulla sua voglia di tornare a vestire i panni dell'eroe Marvel.

Vedremo se Kevin Feige e soci vorranno abboccare all'amo o preferiranno proseguire per la propria strada: certo è, in ogni caso, che nel mondo in questo momento milioni di fan incroceranno le dita! Iron Man a parte, comunque, ecco alcuni personaggi che dovrebbero tornare nell'MCU secondo noi.

