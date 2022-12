Iron Man, Robert Downey Jr. sul primo film: 'Pensavamo potesse essere un flop'

Conosciamo tutti l'importanza di Iron Man, che con il suo debutto nell'ormai lontano 2008 ha dato il via all'Universo Cinematografico Marvel, rivoluzionando l'intera industria cinematografica.

Ma ad anni di distanza e per come si sono evolute le cose, le recenti dichiarazioni di Robert Downey Jr. non possono far altro se non strapparci un sorriso. Infatti, l'attore ha rivelato di come insieme ai suoi collaboratori fossero pronti a tutto, anche ad un esito fallimentare della pellicola.

Negli anni successivi all'enorme successo di Spider-Man di Sam Raimi, in molti cercarono di imitare il successo di quel film, ma la maggior parte di loro fallì. E anche i Marvel Studios pensavano che un destino simile potesse accadere ad Iron Man, permettendo così a Downey, al suo co-protagonista Jeff Bridges e al regista Jon Favreau di sviluppare il film come meglio credevano.

"Beh, voglio dire, prima di tutto, perché non troppe persone pensavano che Iron Man avrebbe avuto un weekend di apertura o avrebbe fatto qualcosa di simile, quindi siamo rimasti un po' soli", ha ricordato l'attore durante un evento per promuovere il suo nuovo film dedicato al padre, Sr."Ogni giorno scopro di più su come è stata finanziata la pellicola, era praticamente pronta per essere cancellata se fosse fallita. E quindi, comunque, era la cosa perfetta, perché non c'erano molti occhi creativi aggressivi su di noi. E quando ce l'hanno affidata, è stato come con i pazzi che prendono il controllo di un manicomio. E mi ricordo anche di Jeff Bridges, che era tipo, 'Amico, stiamo girando un film indipendente da 200 milioni di dollari.' Solo che era molto più organizzato".

