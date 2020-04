Iron Man fu il responsabile della creazione di Doc Ock nello Spider-Man 2 di Sam Raimi

I destini tra il Marvel Cinematic Universe e Sam Raimi, che dirigerà Doctor Strange in the Multiverse of Madness, erano evidentemente destinati ad incontrarsi.

Tutti i nostri lettori sanno ad esempio che il regista inserì in Spider-Man 2 un rifermento proprio a Doctor Strange, ma la curiosità di cui vi parliamo oggi ha a che fare addirittura con Tony Stark e Iron Man: il primo supereroe del MCU, infatti, compariva in una primissima bozza della sceneggiatura Spider-Man 2 di Sam Raimi, nella quale era accreditato come l'inventore dei celebri tentacoli meccanici del dottor Otto Octavius.

I più attenti fra voi ricorderanno che nel film con Tobey Maguire e Alfred Molina non viene spiegata l'origine delle braccia metalliche del villain Doc Ock, e a quel punto per lo spettatore diventa implicito che sia stato lo stesso villain a fabbricarli. Questo perché nel copione c'era una scena che specificava come fu Tony Stark a progettarli, ma il crossover non fu possibile perché la Sony non deteneva i diritti di Iron Man.

Come noto Spider-Man e Tony Stark alla fine si sono incontrati davvero in Captain America: Civil War, quando Disney e Sony collaborarono per portare Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe grazie ad un accordo che, fra vari tira e molla, dura ancora oggi.

