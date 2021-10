Iron Man, il produttore svela interessanti dettagli sul provino di Robert Downey Jr.

Per i fan del Marvel Cinematic Universe è impossibile immaginare qualcuno diverso da Robert Downey Jr. nei panni di Tony Stark, il ruolo sembrava cucito addosso all’attore che è diventato una colonna portante dell’intero franchise e ha svolto un provino davvero convincente.

Il regista Jon Favreau ha dovuto lottare duramente per averlo, dato il suo passato travagliato, ma la parte è stata sua dal momento in cui ha terminato il suo provino. Timothy Olyphant ha fatto l'audizione lo stesso giorno di RDJ, mentre anche Sam Rockwell era nella rosa dei candidati, ma non hanno potuto reggere il confronto con Downey.



Nel nuovo libro The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe gli autori Tara Bennett e Paul Terry hanno rivelato che Downey non aveva fatto un provino per un ruolo da quando aveva interpretato il leggendario regista e comico Charlie Chaplin nel film biografico del 1992 del regista Richard Attenborough, che gli è valso una nomination all'Oscar come Miglior attore protagonista. Motivo per cui ha preso molto sul serio il processo di casting, se siete curiosi date un'occhiata alla prima foto di Downey con il casco di Iron-Man.



Il desiderio di spazzare via la concorrenza lo ha visto presentarsi già completamente dentro il personaggio, con il produttore Jeremy Latcham che ha rivelato fino a che punto si è spinto per convincere lo studio: “Una Mercedes si ferma a 900 miglia orarie. C'era una ragazza che ballava l'hula-hoop sul cruscotto. Questo tizio enorme coperto di tatuaggi con una lunga barba, occhiali e un cappello; che è il braccio destro di Robert Downey Jr., Jimmy Rich, esce e apre la porta. Fa dondolare la sciarpa sulla spalla e dice: "Giovanotto, da che parte capelli e trucco?". Ero tipo, 'Santo cielo. Cosa è appena successo?'. Fa un ciak e l'intera troupe scoppia in un applauso. Boom! Tony Stark è qui.”



Sembra esattamente il tipo di cosa che farebbero sia Tony Stark che Robert Downey Jr., quindi non sorprende che i due siano diventati così legati. Iron Man ha dato il via al Marvel Cinematic Universe nel 2008 e dopo aver ripreso il ruolo in più sequel e film di Avengers Downey ha chiuso la sua corsa in Avengers: Endgame, completando il suo viaggio nel MCU durato oltre dieci anni. Vi lasciamo con 5 film di Robert Downey Jr da vedere se lo avete amato nei panni di Iron-Man!