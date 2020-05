Iron Man, dove potremmo rivedere Tony Stark nella Fase 4 del MCU?

Come sappiamo, Avengers: Endgame si conclude con l'eroico sacrificio di Iron Man, e il Marvel Cinematic Universe non sarà più lo stesso senza il personaggio interpretato da Robert Downey Jr. Nonostante questo, però, recentemente i fratelli Russo hanno aperto a un eventuale ritorno di Tony Stark. Se succedesse davvero, dove potrebbe avvenire?

La possibilità almeno teorica c'è, dato che alcuni progetti Marvel per la Fase 4 sono dei prequel o sono ambientati, almeno in parte, prima della morte di Iron Man. Proviamo quindi a ipotizzare in quali film o serie tv potrebbe esserci qualche possibilità di rivedere Tony Stark.

Black Widow, per esempio, sarà ambientato nell'arco cronologico tra Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War, e chiarirà meglio alcuni aspetti della storia di Natasha Romanoff. Considerata la collocazione temporale all'interno del franchise, quindi, la presenza di Iron Man non sarebbe affatto impossibile, e non mancano infatti le voci su un possibile cameo di Robert Downey Jr.

Anche Shang-Chi, che apparentemente è privo di legami con Tony Stark, è invece profondamente legato alla sua storia.Il villain Mandarino (che sarà interpretato da Tony Leung), infatti, è conosciuto infatti nei fumetti come antagonista di Iron Man.

Inevitabile poi pensare a Spider-Man 3: è Tony Stark il mentore di Peter Parker nel MCU, e la sua presenza/assenza aleggia anche in Far From Home. I dettagli della trama sono ancora tutti da svelare, ma sembra difficile che Iron Man non venga almeno menzionato in qualche modo.

Non va infine sottovalutata la possibilità di una serie tv: se Robert Downey Jr non rientrerà come "titolare" in uno dei prossimi film, potrebbe essere più facile vederlo come guest star in uno dei progetti targati Disney+, come ad esempio WandaVision.

