Iron Man: ora potete acquistare il casco di Tony Stark, ecco quanto costa

Tra tutti gli Avengers, un posto d'onore spetta sicuramente a Tony Stark e al suo eroico Iron Man. Per questo i fan hanno creato numerosi cosplay ispirati al personaggio di Robert Downey Jr., ma forse non si sono mai avvicinati al livello di perfezione raggiunto da JoeToys, una compagnia che ha deciso di fare le cose sul serio.

Vi avevamo già segnalato il prototipo del Mark 5, che aveva raggiunto subito un grande consenso sui social, con utenti che sarebbero stati disposti a vendere un rene pur di portarsi a casa qualcosa del genere. Bene, ora il sogno è diventato realtà, visto che per la cifra di 150 dollari il prestigioso elmo tecnologico potrà essere vostro.

Una buona notizia, se si considera il livello di dettaglio proposto e sul sito di JoeToys è possibile acquistare anche i costumi completi del supereroe, con cifre che si aggirano sui 1500 dollari: "La maggior parte dei nostri costumi di Iron Man sono prodotti con materiali in gommapiuma, ma proponiamo anche costumi o pezzi da indossare stampati in 3D. Con dettagli pazzeschi e pitture splendenti, i nostri costumi non sono solo cosplay o giocattoli, ma veri pezzi d'arte da collezione".

Un business niente male, che non comprende soltanto Iron Man ma si estende anche ad altri personaggi come Deadpool, Spider-Man e Batman. Cosa ne pensate? Potrebbe valere l'acquisto?

Intanto Downey Jr. ha dichiarato che non sarà mai più Iron Man, anche se probabilmente lo rivedremo con un cameo in Black Widow