Iron Man: perché Robert Downey Jr. non era l'attore più pagato?

Fin dalla sua prima apparizione nel ruolo nel 2008, diventato iconico nel corso del decennio successivo, Robert Downey Jr. ha saputo rialzare la propria carriera e ritrovare un successo che sembrava ormai perduto. Tuttavia il suo cachet in Iron Man non era così abbondante come si potrebbe pensare ora, dopo il compenso per Endgame.

Secondo un report di Entertainment Weekly l'attore che ha ottenuto il salario più alto per il film diretto da Jon Favreau fu Terrence Howard, e il motivo riguarda una serie di fattori diversi legati alla realizzazione dei film sui supereroi.

Prima che il Marvel Cinematic Universe diventasse quello che oggi rappresenta, Iron Man - e di conseguenza il genere del cinecomic - era una tipologia di film che aveva ancora tutto da dimostrare. E non si trattava di un personaggio come Batman, Superman o Spider-Man.



Portare sul grande schermo una storia del genere non era facile come potrebbe sembrare ora. Inoltre il casting per il ruolo di Iron Man era nutrito, con grandi nomi in lista come Hugh Jackman, Tom Cruise e Nicolas Cage. Ma il regista Jon Favreau volle fermamente l'ingaggio di Robert Downey Jr., all'epoca conosciuto come un attore di talento perso fra diversi anni travagliati in quel di Hollywood. Non si trattava di una scelta sicura, di un successo garantito.

Ma Favreau era convinto della bontà della candidatura e a distanza di anni dobbiamo riconoscergli che all'epoca azzeccò in pieno.

Il resto è storia, dalla battuta improvvisata sul set ritornata in Endgame alla creazione accidentale delle scene post-credit raccontata da Jon Favreau nelle scene post-credit.