Iron Man: perché fu il primo film del Marvel Cinematic Universe?

Quando l'Universo Cinematografico Marvel era solo un sogno nel cassetto di Kevin Feige e colleghi, la Marvel si ritrovò a dover scegliere a quale personaggio affidare il compito di iniziare la storia, con la scelta poi ricaduta su Tony Stark/Iron Man, anche se il suo non era tra i personaggi più celebri dei fumetti.

Come spiegato da Ben Fritz nel suo libro, The Big Picture: The Fight for the Future of Movies, la Marvel inizialmente intendeva affidare l'inizio del suo universo cinematografico a Captain America, che quindi sarebbe stato effettivamente (e non solo narrativamente) il "Primo Vendicatore", ma i piani tuttavia cambiarono. "Per decidere quale film realizzare per primo, la Marvel realizzò dei sondaggi in maniera mirata. Ma a queste persone non veniva spiegata la storyline, la trama o i personaggi che più gli sarebbe piaciuto vedere sullo schermo. Affatto, la Marvel mise insieme dei gruppi di bambini e mostrò loro delle foto di supereroi descrivendo le loro abilità e i loro poteri e le armi. Poi chiese loro con quale gli sarebbe piaciuto giocare se fosse stato un giocattolo. Con grande sorpresa degli addetti della Marvel, la risposta più gettonata fu Iron Man. Ecco perché il film su Iron Man venne anticipato come primo film".

Dietro questa versione dei fatti c'è un ragionamento solido che regge. Prima di tutto bisogna ricordare la (controversa) figura che supervisionava i progetti dello studio all'epoca, ovvero il CEO Ike Perlmutter, che aveva il compito sia di curare l'area cinema che il settore giochi e il merchandise; secondo, questa strategia mette ben in evidenza il perché la Marvel, che all'epoca era molto più ridotta a quello a cui siamo abituati oggi, decise di prodursi in proprio (e con uno studio tutto suo) i lungometraggi, senza doversi affidare a terzi.