Iron Man e Loki sono i personaggi più popolari dell'MCU per i fan Marvel

Un recente studio ha classificato la popolarità di diversi eroi e villain del Marvel Cinematic Universe. Dal 2008 in poi, ovvero dal primo film di Iron Man, l'MCU ha scalato le classifiche del box-office e della popolarità globale. Avengers: Endgame è il film con il maggior incasso di tutti i tempi anche oggi, a distanza di un anno dall'uscita.

Lo studio rivela che i personaggi maggiormente ricercati dai fan sono Iron Man tra gli eroi, con 770.000 ricerche. I due personaggi che lo seguono, a sorpresa, sono Doctor Strange con 445.000 ricerche e Visione con 214.000 ricerche.

Sul fronte dei villain domina la classifica Loki, con 350.000 ricerche, seguito a ruota da Hela con 250.000 ricerche e Thanos con 200.000.



Alcuni dati interessanti rilevati dallo studio sono la posizione piuttosto interlocutoria di Captain America, al settimo posto. Inoltre nessuno dei suoi film è incluso nella top 10 dei film dell'MCU maggiormente ricercati. Spider-Man si è invece classificato al quarto posto.

Per quanto riguarda i film più ricercati in vetta, prevedibilmente, si assesta Avengers: Endgame con oltre 2,8 milioni di ricerche, seguito da Iron Man con 816.000 e Doctor Strange con 561.000.

In questi giorni c'è qualcuno che si diverte a fare classifiche; James Gunn ha pubblicato le sue trilogie preferite, da American Pie a Ritorno al futuro.

Inoltre Mark Ruffalo ha confessato di avere un'idea per un film su Hulk e un crossover con Wolverine.