Iron Man, Kevin Feige e Jon Favreau commemorano i 15 anni del film con un lungo dialogo

Era il 1° maggio 2008 quando al cinema debuttò Iron Man (prima pellicola del MCU), e oggi, a quindici anni di distanza, il presidente e produttore Kevin Feige e il produttore esecutivo e regista Jon Favreau festeggiano l'anniversario aprendosi in un lungo dialogo pubblicato dal canale YouTube di Marvel Entertainment.

"Nel 2018" figura come descrizione del post, "i Marvel Studios hanno rilasciato Iron Man, un film che avrebbe cementato il futuro dello studio e lasciato un impatto duraturo non soltanto sul cinema, ma anche sulla cultura pop più in generale. Interpretato da Robert Downey Jr. nei panni di Tony Stark, Iron Man è stato un successo di critica e commerciale, contribuendo a lanciare il Marvel Cinematic Universe". La clip, della durata di oltre venti minuti, si concentra sullo sviluppo del celebre film e sull'eredità che ha lasciato in favore dei progetti futuri.

Diretto da Jon Favreau e scritto da ben quattro sceneggiatori (Mark Fergus, Hawk Ostby, Art Marcum e Matt Holloway), Iron Man ha incassato oltre 580 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 11 milioni in Italia. È considerato come il primo film del Marvel Cinematic Universe, della "Fase Uno" e della cosiddetta "Saga dell'Infinito". Tra i numerosi riconoscimenti, ricordiamo le due candidature al Premio Oscar del 2009 come migliori effetti speciali e miglior montaggio sonoro. Eppure, non è tutto oro quel che luccica: alcune scene tagliate di iron Man sono davvero brutte...

Per fare un tuffo nel passato, non perdetevi la nostra recensione di Iron Man, il fulminante debutto del MCU.