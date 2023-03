Iron Man: Jon Favreau svela la scena post credit alternativa con Nick Fury!

La scena post-credit di Iron Man la ricordiamo tutti. Nell'appartamento di Tony Stark, l'iconico Nick Fury di Samuel L.Jackson si presenta al nostro eroe e rivela i piani del progetto Avengers. Il resto è storia.

Ebbene, esiste un'altra bizzarra versione di quella scena, che vede protagonista un Samuel L. Jackson... ancora più Samuel L. Jackson! L'attore è noto per aver preso parte a tantissimi film di successo, dalle pellicole di Spike-Lee a quelle di Quentin Tarantino, da Star Wars al MCU, ma è famoso anche per una singola parola, "mother f*ucker", utilizzata dalla star innumerevoli volte nel corso della sua carriera.

Ospite al Jimmy Kimmel Live, il regista di Iron Man Jon Favreau ha rivelato l'esistenza di una seconda versione della post-credit, che ha girato per se stesso e che non avrebbe mai dovuto vedere la luce del giorno, in cui Jackson risponde a Tony Stark con la più classica delle sue frasi "Nick Fury, mother f*cker!" La scena è al minuto 13.49 del video.

"Sapevo che non sarebbe finita nel film", ha continuato Favreau. "Dove l'avete trovata? Sono un fan di Sam Jackson non solo dai tempi di Star Wars, che era prima della Marvel, ma anche dei suoi film di [Quentin] Tarantino, del suo cinema indipendente, quindi è stato fantastico averlo lì - con la benda sull'occhio e la giacca di pelle", ha concluso il regista.

