Iron Man, Jeff Bridges:'È il miglior film Marvel ma mi ha fatto impazzire!'

A quattordici anni di distanza dall'uscita di Iron Man, Jeff Bridges ha rivelato alcuni dettagli sulla produzione del film con protagonista Robert Downey Jr. che aprì il Marvel Cinematic Universe. Intervistato da Vanity Fair, Bridges ha definito Jon Favreau 'un grande regista', nonostante Marvel non gli rendesse la vita facile.

"È stata la prima avventura cinematografica Marvel. È stata una fortuna avere Jon lì e Downey, perché entrambi sono improvvisatori fantastici, e abbiamo passato un paio di settimane a lavorare alla sceneggiatura, e a provare insieme perché non ci piaceva lo script originale e abbiamo pensato 'sì, abbiamo risolto questo, abbiamo risolto quello'" ha raccontato l'attore premio Oscar. Nel cast avrebbe potuto anche esserci Tom Cruise nel ruolo di Iron Man, prima che si optasse per Robert Downey Jr. nella parte del protagonista.



"In seguito è arrivato il primo giorno di riprese e Marvel ha buttato via la sceneggiatura su cui stavamo lavorando, dicendo 'No, non va bene. Dev'essere questo e quello'. E quindi c'era molta confusione su quale fosse la nostra sceneggiatura e cosa avremmo detto. E trascorrevamo ore in una delle nostre roulotte ripassando le battute e dicendo 'Oh, tu reciti la mia parte o io reciterò la tua parte', cercando di capire come avremmo fatto".



Secondo l'attore, Favreau contattò gli sceneggiatori come consulenti:"Jon diceva 'Oh, conosco un autore. Fammi vedere perché potrebbe avere delle idee... ' Nel frattempo la troupe era nel teatro di posa, battendo i piedi e dicendo 'Quando inizieremo questa cosa?'". Insomma, un'esperienza che l'ha fatto uscire di testa:"Mi ha fatto impazzire, sino a quando non ho apportato un leggero aggiustamento al mio cervello e mi sono detto 'Jeff, rilassati, stai realizzando un film per studenti da 200 milioni di dollari. Rilassati e divertiti'. E quel tipo di trucco ha funzionato perché potevo lavorare con due grandi artisti e semplicemente lasciar scorrere, ed è quello che abbiamo fatto". E poi il giudizio sul film:"Per quanto mi riguarda è il miglior film Marvel. So di essere di parte, ovviamente. Ma ho pensato fosse un'esperienza meravigliosa".



Recuperate nel frattempo la nostra recensione di Iron Man, diretto da Jon Favreau.