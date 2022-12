Iron Man e Harry ti presento Sally nella top 25 per la Biblioteca del Congresso

Come ogni anno, la Biblioteca del Congresso ha diffuso la lista dei 25 film che saranno inseriti nel National Film Registry, la selezione di pellicole più iconiche dall'avvento del cinema, che tiene di fatto in considerazione i titoli più influenti nella cultura americana.

Selezionati per la loro importanza culturale, storica o estetica e soprattutto per preservare il patrimonio cinematografico degli Stati Uniti, l'ultimo gruppo inserito in lista comprende una grandissima varietà di registi americani, nonché opere vari generi. Inoltre, proprio nel tentativo di rendere questa lista il più trasversale possibile, ci sono almeno 15 film diretti o co-diretti da registi di colore, donne o registi LGBTQ+. Con l'aggiunta dei film di quest'anno, il catalogo del National Film Registry comprende oltre 850 titoli.

Tra le new entry troviamo il primo iconico Iron Man con Rober Downey Jr., Harry ti presento Sally e addirittura la commedia House Party, ritenuta una delle pellicole che ha permesso la diffusione del genere hip hop.

La Bibliotecaria del Congresso Carla Hayden ha commentato: "I film sono diventati assolutamente centrali nella cultura americana aiutando a raccontare la nostra storia nazionale da ormai più di 125 anni. Siamo orgogliosi di aggiungere altri 25 film di un gruppo di registi vivaci e diversificati al National Film Registry allo scopo di preservare il nostro patrimonio cinematografico. Siamo grati all'intera comunità cinematografica per aver collaborato con la Biblioteca del Congresso per garantire che questi film siano preservati per il futuro".