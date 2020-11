Iron Man, guardate il riferimento al film Marvel nella premiere di The Mandalorian 2

Jon Favreau ha inaugurato la seconda stagione di The Mandalorian con un fantastico riferimento al suo Iron Man, indimenticabile primo capitolo del Marvel Cinematic Universe uscito nel 2008.

Durante la puntata intitolata "Capitolo 9: Lo sceriffo", la prima che Favreau ha diretto in prima persona, il regista ha approfittato dell'attrezzatura da Mandaloriano di Cobb Vanth (Timothy Olyphant) per citare la famosa scena in cui Iron Man lancia un razzo verso un carro armato nemico e si allontana dall'esplosione in stile "Cool Guys Don't Look at Explosions", senza però replicare quest'ultima parte. Come potete vedere nel video in calce alla notizia, la prospettiva e le tempistiche della scena non lasciano dubbi sulla volontà di Favreau di richiamare al cult Marvel.

Vi ricordiamo che i nuovi episodi della serie di Star Wars, che ricordiamo essere ambientata temporalmente tra gli eventi di Episodio VI e Episodio VII, verranno pubblicati su Disney+ ogni venerdì fino al 18 dicembre. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Mandalorian.

A proposito del MCU, vi ricordiamo che nei prossimi mesi il servizio streaming della Casa di Topolino vedrà anche il debutto di WandaVision, serie incentrata sui personaggi di Elizabeth Olsen e Paul Bettany già introdotti nella saga cinematografica.