Iron Man, ci sarà un quarto film? Robert Downey Jr. scherza e tira in ballo Tom Cruise!

Dal 2008 al 2019 Robert Downey Jr. è stato soprattutto il volto di Tony Stark/Iron Man nel Marvel Cinematic Universe, prima dell'uscita di scena in Avengers: Endgame. Tuttavia, un film stand alone sul personaggio manca dal 2013, quando nelle sale uscì Iron Man 3. Ma il quarto film verrà realizzato? Ecco la risposta di Downey Jr.

Presente sul red carpet della première del reality show di HBO Max, Downey's Dream Car, l'attore è stato prima informato del desiderio di Tom Cruise di realizzare un sequel di Tropic Thunder e poi ha punzecchiato Downey Jr. su Iron Man 4. Su Everyeye potete recuperare la nostra recensione di Iron Man 3.



"Vuole farlo?! [riferendosi a Cruise]. Tom, non prenderlo!" ha scherzato la star Marvel. In realtà, è davvero improbabile che Robert Downey Jr. torni in un quarto film di Iron Man, come ha da tempo confermato lo stesso Downey Jr. e Jon Favreau.



"Non abbiamo parlato del quarto" aveva ribadito il regista, che girò i primi due capitoli del franchise, Iron Man (2008), primo film del Marvel Cinematic Universe, e Iron Man 2 (2010), prima di lasciare la regia a Shane Black per il terzo e ultimo capitolo della trilogia dedicata ad uno dei personaggi più importanti dell'universo Marvel.



Qualche mese fa è stato svelato pubblicamente che un famosissimo attore avrebbe dovuto interpretare il villain in Iron Man 3.