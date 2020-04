Iron Man, i fan stravolti da un dettaglio nel film con Robert Downey Jr

Il Marvel Cinematic Universe è una fonte infinita di curiosità e dettagli inediti pronti a saltar fuori anche anni dopo l'uscita di un film: basta un passaggio mai svelato dello script di un film a far venire le lacrime agli occhi ai tanti fan del franchise, proprio come sta accadendo in queste ore con Iron Man.

Tramite Twitter è infatti stata diffusa una pagina del copione originale del film con Robert Downey Jr. relativa a una scena mai vista sul grande schermo, durante la quale vediamo Tony Stark svelare un retroscena piuttosto doloroso su un suo vecchio progetto.

Nella sequenza in questione Tony parla con Bethany di Stark City, il progetto di una vera e propria cittadina che il geniale inventore aveva partorito all'età di quattordici anni, creandone anche un modellino piuttosto dettagliato. "Tuo padre dev'essere stato fiero di te" osserva Bethany, ed è qui che arriva la bastonata emotiva: "Non è mai riuscito a vederla. Il lato ironico è che la costruii per lui. Era per scusarmi" rivela Tony. "Per cosa?" incalza ovviamente Bethany; "Per essere in vita" risponde lui.

Poche righe che, però, hanno ovviamente toccato il cuore dei tanti fan del mai troppo rimpianto Tony Stark. A proposito: sapevate che l'esistenza di Doc Ock in Spider-Man 2 fu colpa di Iron Man? Rivediamo, intanto, l'incontro tra Downey Jr. e un giovanissimo fan di Iron Man.