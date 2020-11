Iron Man: un fan Marvel ha ricreato degli occhiali E.D.I.T.H. funzionanti, eccoli!

L'ultima volta che abbiamo visto gli occhiali E.D.I.T.H. in un film dei Marvel Studios è stato in Spider-Man: Far From Home, visto che proprio Peter Parker li riceveva in eredità da Tony Stark dopo la morte di quest'ultimo in Avengers: Endgame; adesso, un fan Marvel ne ha ricreato un prototipo funzionante nel suo laboratorio.

Gli occhiali E.D.I.T.H. (acronimo di Even dead I’m the hero, tradotto Anche da morto sono l’eroe) erano stati la causa scatenante la trama di Spider-Man: Far From Home, in cui Peter Parker riceveva l'oggetto in eredità da Tony Stark - morto alla fine di Avengers: Endgame - scoprendo che in realtà si tratta di una potentissima arma da combattimento. Gli occhiali quindi saranno l'oggetto sul quale si concentrerà il desiderio di Quentin Beck alias Mysterio, il personaggio misterioso interpretato da Jake Gyllenhaal nel film e che sconvolgerà nel finale il mondo di Peter Parker.

La JLaservideo ha lavorato al prototipo per molto tempo ormai modificandone il design e su YouTube ha pubblicato un video esplicativo nel quale mostra il funzionamento dei suoi occhiali E.D.I.T.H. (lo potete visualizzare in alto su questa pagina).

Intanto proseguono le riprese di Spider-Man 3, che si stanno svolgendo attualmente ad Atlanta. Recentemente abbiamo potuto vedere Peter e MJ volare insieme in un video dal set. La cosa interessante è che il personaggio di Zendaya pare indossare gli stessi vestiti visti alla fine di Spider-Man: Far From Home, segno che la storia di Spider-Man 3 potrebbe iniziare pochi istanti dopo la conclusione del capitolo precedente.

Considerando che il film del 2019 si era concluso con la rivelazione al mondo della vera identità di Spider-Man, per non parlare delle false affermazioni sulla morte di Mysterio che inchiodano il giovane membro degli Avengers come assassino ricercato, abbiamo lasciato Peter a pochi metri da MJ durante il loro appuntamento.