Iron Man, i fan lanciano l'hashtag #BringBackTonyStarktolife: c'e anche un manifesto!

Essendo divenuta in tredici anni di produzioni una macchina irrefrenabile del mercato cinematografico, con incassi miliardari e un diffuso endorsement da parte di pubblico e critica, i Marvel Studios hanno ovviamente sviluppato un fandom impressionante e affezionatissimo ai protagonisti del MCU.

Dato che alcuni di questi appassionati non riescono davvero a capacitarsi del sacrificio di Tony Stark alla fine di Avengers: Endgame, attualmente ultimo capitolo ufficiale del percorso di Robert Downey Jr. nei panni di Iron Man, durato 11 anni, proprio diversi fan hanno deciso di dare il via a una campagna di reintegrazione dell'Uomo di Ferro nel MCU sotto l'hashtag #BringBackTonyStarktolife, affittando inoltre un billboard pubblicitario per trasmettere meglio il messaggio e rendere la campagna virale.



Il manifesto si trova a Los Angeles ed è pensato come se fosse un banner promozionale di un cinecomic Marvel, dove però si legge: "Per il nostro beneamato eroe, per favore RIPORTATE INDIETRO TONY STARK", il tutto accompagnato in basso dal già citato hashtag e da una data, quella del prossimo 24 aprile 2021, questo sabato.



Il tweet che vedete nell'immagine in calce è misteriosamente scomparso, ma è evidente come il billboard sia stato pensato per incoraggiare i fan a utilizzare l'hashtag soprattutto il 24 aprile prossimo, che segna due anni dall'uscita cinematografica di Avengers: Endgame dei fratelli Russo.