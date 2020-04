Iron Man: i fan credono che la trilogia su Tony Stark sia la migliore dell'MCU

I fan Marvel spesso hanno diviso le loro preferenze tra i due personaggi maggiormente iconici del franchise, Iron Man e Captain America. Su Twitter in questi giorni si sta discutendo quali film del Marvel Cinematic Universe dedicati ai singoli personaggi siano i migliori.

A quanto pare, leggendo i vari tweet che sono stati pubblicati in questi giorni, sembra che la trilogia di Iron Man, con protagonista Robert Downey Jr. nei panni di Tony Stark, sia considerata la migliore del Marvel Cinematic Universe.

Robert Downey Jr. in una recente intervista ha parlato del rapporto sul set con Chris Evans:"Sono stato in centinaia di scene con questo ragazzo. Nessuno ride più di lui. A volte mi rende autocosciente, del tipo 'Dovrei essere più divertente?'. E ho visto anche lui, negli ultimi dieci anni, passare da uno che aveva dell'ansia sociale a qualcuno che è sempre più stato a proprio agio con sé stesso".



Tony Stark ha ufficialmente aperto il Marvel Cinematic Universe con Iron Man (2008), trilogia proseguita poi con Iron Man 2 (2010) e Iron Man 3 (2013).

Iron Man col tempo ha assunto un ruolo fondamentale all'interno dell'universo cinematografico creato da Marvel Studios, e insieme a Captain America ha guidato gli Avengers anche nella lotta finale contro Thanos in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

