Iron Man, ecco la fan art di BossLogic che ha fatto impazzire i fan

Un altro utente si chiede se quella sul palmo sia una settima Gemma, mentre qualcun altro scherza affermando che in realtà è il gioiello di Rose DeWitt del Titanic. L'immagine ha riscosso molto successo e le gif animate si sprecano nei tweet di risposta, come potete vedere più in basso. Cosa ne pensate di questo eccentrico tributo? Vi ha fatto venire fame?

Dopo aver prestato i suoi servigi ad Ubisoft per il reveal di AC Valhalla , l'artista si è quindi impegnato in questa rivisitazione, aggiungendo dei piccoli dettagli che hanno fatto la gioia dei fan. C'è infatti chi ha notato subito i tre anelli mostrati, l'ultimo dei quali a forma di cuore: un chiaro riferimento a quel "I love you 3000" pronunciato dalla figlia di Stark. Impossibile poi non vedere le Gemme dell'Infinito incastonate nella corona.

Love the "I Love You 3000" rings! Nice touch!! pic.twitter.com/H4hm3elP8K — ZMegaManiaXYZ (@ZMegaManiaXYZ) May 3, 2020

The infinity stones on the crown was a nice touch! 👑 — Wasteland Dude (@wasteland_dude) May 3, 2020

👀 Is that a 7th Infinity Stone? pic.twitter.com/rEfOy8RlM9 — Joshua Munené (Muh-NEH-nay) Jr (@Pixi_Native) May 3, 2020