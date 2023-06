Iron Man: una nuova edizione 4K in steelbook per i 100 anni della Walt Disney Company

In occasione dei festeggiamenti per il centesimo anniversario dalla fondazione della Walt Disney Company, la casa di Topolino ha deciso di proporre una nuova versione speciale del film che ha dato il via al MCU, quell’Iron Man portato sul grande schermo da Robert Downey Jr. e che ha rivoluzionato gli ultimi quindici anni di di cinema.

Vi abbiamo già mostrato tempo fa il bellissimo video celebrativo dei cento anni della Walt Disney Company che ha accompagnato l’inizio delle celebrazioni da parte di una delle aziende più importanti del mondo nell’ambito dell’entertainment.

In questo contesto vi annunciamo la pubblicazione di un’edizione speciale in steelbook del primo film su Ironman, datato 2008 e che riceverà per l’occasione una rimasterizzazione in 4K che adatterà l’opera ai nuovi standard televisivi che si sono affermati negli ultimi anni.

La nuova versione sarà in edizione limitata e, nonostante non conterrà scene tagliate o altri bonus dal dietro le quinte, sta già riscuotendo successo tra gli appassionati anche grazie alla curata estetica con cui verrà distribuita

I fan nordamericani possono già pre-ordinare il blu-ray sul sito di Best Buy mentre l’uscita è prevista per il settembre 2023, a un mese dall’effettiva data del centenario.

In attesa di poter vedere uno degli eroi preferiti del Marvel Cinematic Universe in questa nuova versione, vi lasciamo alla recensione di Iron Man, sempreverde film supereroistico che ha cambiato gli standard dei blockbuster per sempre.