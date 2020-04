Iron Man e Doctor Strange a confronto in una scena eliminata da Avengers: Infinity War

John Staub, concept artist dei Marvel Studios che ha lavorato ad Avengers: Infinity War, ha diffuso in rete le immagini di una scena eliminata dal film dei Fratelli Russo che vede come protagonisti Iron Man e Doctor Strange.

I concept, che potete trovare in calce alla notizia, rappresentano una sequenza che si sarebbe dovuta svolgere all'interno della Q-Ship, l'astronave utilizzata da Fauce d'Ebano per portare la Gemma del Tempo (e quindi Doctor Strange) nelle mani di Thanos.

"Ecco una scena eliminata da Infinity War. Iron Man a bordo dell'astronave dove è imprigionato Doctor Strange" spiega Staub nel post. "La proiezione astrale di Doctor Strange lo punzecchia perché non riesce a trovarlo, tra le altre divertenti gag. La tuta di Iron Man è danneggiata, perciò non può volarsene in giro. È stato divertente immaginare in dialogo così vivace tra questi due personaggi."

A proposito del personaggio di Benedict Cumberbatch, nei giorni scorsi è arrivata la conferma: sarà Sam Raimi a dirigere Doctor Strange in The Multiverse of Madness, atteso titolo della Fase 4 del MCU in arrivo nelle sale il 5 novembre 2021 (Per altri approfondimenti vi rimandiamo al calendario aggiornato del MCU).

Per quanto riguarda Tony Stark invece, vi lasciamo all'interessante easter egg di Avengers: Endgame a tema Iron Man sfuggito agli occhi di molti fan.