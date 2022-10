Iron Man, per il direttore della fotografia Libatique: 'Era quasi un film indipendente'

Iron Man è stato il primo film del Marvel Cinematic Universe e della cosiddetta Fase 1 ed ha posto le basi per un universo cinematografico oramai egemone nell'industria. Se la Marvel oggi appare come un colosso dalle mille produzioni sempre in ballo, all'inizio della sua storia era alquanto diversa.

Uscito nelle sale nel 2008 e diretto da Jon Favreau, il film con protagonista Tony Stark (capo delle Stark Industries) ha gettato le basi dell'MCU, con una squadra di lavoro ed un progetto un po' indie che non ha affatto deluso l'allora direttore della fotografia Matthew Libatique.

L'atmosfera da primo giorno di scuola la si può percepire guardando anche la storica foto di Robert Downey Jr. con indosso il casco di Iron Man per la prima volta, ma è dalle parole di Libatique che quella sensazione si fa concreta. In una recente intervista a Collider ha, infatti, raccontato: "Mi sono trovato, credo, al piano terra di tutto. La Marvel, all'epoca, aveva gli uffici a Playa Del Rey, accanto a questi studi della Howard U. C'erano tutti e tutti parlavano delle loro intenzioni e intenzioni. Si respirava aria da film indipendente", aggiungendo: "Mi sento molto grato di averne preso parte".

Se Iron Man è stato il primo film Marvel, a breve avremo tra le mani l'ultimo (in ordine di tempo) dei progetti targati MCU: Black Panther: Wakanda Forever, di cui abbiamo già il trailer ufficiale, debutterà nelle sale l'11 novembre 2022.