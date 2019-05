Iron Man combatte contro il Batman di Ben Affleck in un epico montaggio fan-made

Il Marvel Cinematic Universe e il World of DC entrano in collisione in un incredibile video fan-made che ci mostra un inedito scontro tra l'Iron Man di Robert Downey Jr. e il Batman di Ben Affleck.

Il video riprende scene dai film dei Marvel Studios Iron Man e Avengers e le mixa con riprese tratte ovviamente da Batman vs Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder, prima apparizione della versione di Affleck del Cavaliere Oscuro. Come al solito, potete vedere il filmato comodamente in calce all'articolo.

I due supereroi possono essere visti come immagini speculari l'uno dell'altro: entrambi sono miliardari; entrambi sono brillanti; entrambi usano la loro mente per creare della tecnologia che li rende in grado di aiutare e proteggere gli innocenti. La grande differenza fra i due, che poi è la grande differenza fra i supereroi Marvel e i supereroi DC - Quentin Tarantino la spiegava brillantemente in Kill Bill Vol.2 prendendo Superman come esempio - è che Bruce Wayne si traveste da playboy miliardario ed eccentrico quando non è il vero se stesso, Batman, mentre Tony Stark è un playboy miliardario ed eccentrico sia con che senza armatura.

Dopo Avengers: Endgame sia Downey che Affleck hanno svestito i rispettivi costumi da supereroi, anche se in modo diverso: per il primo si è trattata dell'epica conclusione di un arco narrativo durato undici anni, che l'ha portato a sacrificarsi per sconfiggere Thanos e salvare l'universo; il secondo, dopo essere apparso in Batman v Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad e Justice League, ha scelto di farsi da parte e lasciare che un attore più giovane eriditi il ruolo nel nuovo film The Batman di Matt Reeves, che inizialmente Affleck avrebbe dovuto scrivere, dirigere e interpretare.

