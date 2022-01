Iron Man, chi altro era in lizza come Tom Cruise al posto di Robert Downey Jr?

Non è un segreto, e a svelarlo è stato lo stesso Feige: prendere Robert Downey Jr. come Iron Man è stato un rischio per il MCU. Un rischio che ha ripagato, in quanto ha lanciato al meglio l'Universo che oggi conosciamo, e ha portato tutti ad affezionarsi al personaggio di Tony Stark. Ma chi c'era in lizza con Downey Jr. per il ruolo? Scopriamo tutti i nomi!

Sono stati diversi gli attori considerati prima Downey Jr. che, bisogna ricordarlo, ha un passato piuttosto turbolento. Nel periodo in cui è stato scelto per il ruolo, infatti, l'attore aveva superato i suoi noti problemi di droga da ormai 5 anni, e iniziava a ritrovare una stabilità. Inoltre si trattava sicuramente di un interprete che non aveva mai recitato come star principale in un film d'azione. Tuttavia Favreau aveva deciso: voleva proprio lui. Non che le opzioni mancassero.

C'era infatti in lizza un grande nome ai tempi: Tom Cruise. L'attore ha in realtà ammesso di non esserci andato così vicino come molti credono. Sarebbe però stato senza dubbio azzeccato nei panni del ricco filantropo, sia per verve sia per capacità nelle scene d'azione. Qualità fisiche che avrebbe avuto sicuramente anche Hugh Jackman, anche lui accostato al ruolo, che non è nuovo a film di questo genere: è infatti poi diventato Wolverine nella versione cinematografica del 2013.

Uno dei primi ad essere contattati da Favreau fu però Sam Rockwell. Il camaleontico attore ha infatti il volto perfetto per Tony Stark, ed è in grado di portare sullo schermo una ampia gamma di emozioni, cosa non da tutti. Peccato che poi sia entrato nei giochi un certo Robert Downey Jr. Ma poco male, perchè Rockwell ha preso parte al franchise ma in un altro ruolo in Iron Man 2!

A sorpresa tra i nomi presi in considerazione per il film del 2008 c'è anche quello di DiCaprio. Nonostante il regista non volesse nomi troppo noti, infatti, il celebre attore era sicuramente nel suo periodo d'oro, e anche solo pensare alla possibilità di averlo per il personaggio era d'obbligo. Tuttavia non gli è mai stata offerta ufficialmente la parte da quel che sappiamo.

Infine c'è Clive Owen, che sicuramente era in lizza. L'attore britannico avrebbe sicuramente dato sfumature diverse al personaggio, ma alla fine dei giochi non è stato considerato pienamente adatto per il ruolo.

Per quanto riguarda progetti precedenti al film del 2008, sembra che diversi attori siano quasi finiti per interpretare Iron Man nei vari prodotti dei primi anni 2000: tra tutti spicca Nicolas Cage, seguito da Rob Lowe e Timothy Olyphant. Nessuno di loro, però, è mai riuscito a portare il suo Tony Stark sullo schermo.

Downey Jr. ha interpretato Tony Stark per molti anni, e ha alla fine lasciato il ruolo con la morte del suo personaggio. Un addio, quello di Iron Man, che ha suscitato una reazione molto forte nel pubblico, portando molti a chiedere un suo ritorno. Accadrà in futuro? Per ora sembra di no, ma mai dire mai.