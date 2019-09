Iron Man celebrato con la prima statua in Italia: l'opera inaugurata a Forte dei Marmi

Iron Man merita è un monumento del Marvel Cinematic Universe e ora letteralmente il personaggio creato dal genio di Stan Lee è diventato una statua creata in Italia. Recentemente è stata inaugurata a Forte dei Marmi l'opera di Daniele Basso, all'interno della mostra intitolata Oltre Verso, nella quale vengono presentate delle statue in metallo.

Tra queste ha fatto scalpore il monumento che richiama proprio il personaggio di Tony Stark, mentre indossa l'armatura nella posa in cui è appena atterrato al suolo. Daniele Basso ha realizzato l'opera attraverso una tecnica a lui molto comune, quella del metallo specchiato e frammentato.

Particolare curioso è il nome della statua: Man of Steel. Il soprannome di...Superman, e non Iron Man.

Sulla targa che commemora Iron Man si legge che l'opera 'ricorda che siamo tutti protagonisti del nostro tempo, che il futuro dell'umanità dipende dalle nostre scelte...che tutti noi dobbiamo essere eroi'.

Alta circa quattro metri e realizzata in ottone e acciaio, la statua sarà esposta presso la Galleria Fortino Lorenese a Forte dei Marmi fino al prossimo 8 settembre ed è visitabile tutti i giorni dalle 18.00 a mezzanotte.

L'opera omaggia il personaggio di Tony Stark/Iron Man proprio nell'anno in cui al cinema è scomparso durante la battaglia con Thanos e il suo esercito in Avengers: Endgame.

Nelle scorse ore un video riassume tutto l'MCU in soli sessanta secondi mentre la notizia più recente riguarda l'uscita di Spider-Man dal franchise, che ha generato anche il commento di James Gunn sulla situazione.