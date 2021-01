Iron Man o Captain America, quale trilogia Marvel ha i voti più alti?

Tanto il percorso dell'Iron Man di Robert Downey Jr. quanto quello del Captain America di Chris Evans hanno trovato una loro splendida e naturale conclusione in Avengers: Endgame dei fratelli Russo, il primo attraverso il sacrificio e il secondo proprio nella vita, scegliendo l'opportunità di invecchiare felice.

Le storie di questi due magnifici supereroi Marvel sono state raccontate lungo undici anni di Marvel Cinematic Universe, cominciato proprio con il primo e storico Iron Man di Jon Favreu e il sottovaluto Captain America - Il Primo Vendicatore di Joe Johnston. Tutti e due i personaggi hanno poi ricevuto una loro trilogia completa oltre ad apparire in altri titoli dello studio, ma in termini di ricezione generale, tra pubblico e critica, quale delle due trilogie è stata la più apprezzata?



Stando ai voti di IMDb, il primo Iron Man ha un punteggio di 7,9 su 10, Iron Man 2 di 7,0 e Iron Man 3 di Shane Black un 7,1. Il totale aggregato sarebbe di 22 tondo tondo. Per quanto riguarda Captain America, il primo film della saga ha un 6,9 su 10, il secondo un 7,7 e il terzo, Civil War, 7,8, per un totale di 22,4. Stando dunque a IMDb sarebbe la trilogia di Captain America ad avere appena la meglio su quella dell'Uomo di Ferro.



E anche le percentuali di Rotten Tomatoes sono d'accordo: Iron Man 94%, Iron Man 2 72%, Iron Man 3 79%. Dall'altra parte, Captain America - Il Primo Vendicatore 80%, The Winter Soldier 90%, Civil War 90%. È abbastanza evidente chi sia a vincere la sfida.