Iron Man e Captain America diventano fumetti viventi in questa inquietante fan-art

Nelle scorse ore su Reddit l'utente LordHyperBreath ha iniziato a far girare una fan-art che immagina una strana metamorfosi tra Iron Man di Robert Downey Jr. e Captain America di Chris Evans.

La cosa inquietante è che, come potete vedere in calce all'articolo, i due volti uniti insieme ricordano abbastanza fedelmente la versione a fumetti di Tony Stark: cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Iron Man e Captain America sono stati tra i primi supereroi del Marvel Cinematic Universe, con Robert Downey Jr. che ha inaugurato l'intero franchise con Iron Man di Jon Favreau del 2008. Chris Evans debuttò qualche anno dopo con Captain America: The First Avenger, e da allora entrambi gli eroi sarebbe stati protagonisti di una trilogia prima di comparire in altri film, inclusi Spider-Man: Homecoming e i crossover degli Avengers.

Dopo gli eventi di Avengers: Endgame la loro lunga carriera di difensori della Terra è giunta al termine, e l'attesa Fase 4 del MCU per la prima volta non li vedrà coinvolti anche se alcuni fan sperano di poterli rivedere in futuro. In precedenza si è parlato di un possibile cameo di Tony Stark in Black Widow, anche se il rumor non è mai stato confermato ufficialmente. Per quanto riguarda Cap, Evans ha dichiarato che non prevede di tornare nel ruolo, anche se già ne sente la mancanza.

Chissà che la serie tv What If ...? non possa accontentare un po' tutti senza stravolgere gli avvenimenti del film dei Russo.