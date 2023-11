Iron Man, quali attori erano in lizza per Tony Stark prima di Robert Downey Jr?

Immaginare Tony Stark con un altro volto rispetto a quello di Robert Downey Jr. sembra quasi una follia adesso, ma all'epoca altri attori erano in lizza per il ruolo: chi è stato considerato per diventare il protagonista di Iron Man?

Prima ancora che il Marvel Cinematic Universe prendesse vita il caro Nicolas Cage aveva espresso interesse per interpretare Tony Stark in un film su Iron Man che sembrava dovesse arrivare alla fine degli anni '90. Poi invece gli è toccato Ghost Rider.

Uno dei volti che è andato più vicino a prendersi il ruolo è sicuramente Tom Cruise, che sembrava fosse già pronto a diventare Tony Stark ma per divergenze creative tra lui e i Marvel Studios la cosa non è mai andata in porto. Anche se nel 2018 lo stesso Cruise ha detto che non è mai stato davvero vicino per il ruolo.

Ci sono poi indiscrezioni che volevano Timothy Olyphant ad aver fatto l'audizione lo stesso giorno di Robert Downey Jr., come tra l'altro aveva raccontato lo stesso attore da Conan O'Brien ma forse la conferma che fosse proprio per Tony Stark non l'avremo mai. Lo stesso Robert Downey Jr aveva paura che Iron Man fosse un flop.

A Jon Favreau non dispiaceva nemmeno Sam Rockwell come Tony Stark, con lo stesso attore che ha confermato una telefonata sull'argomento ma che poi non aveva più saputo niente. Finché non è diventato uno dei villain di Iron Man 2.

E voi le conoscevate queste audizioni mancate? Ce li avreste visti come Tony Stark?