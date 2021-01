Iron Man, Anthony Mackie era stato inizialmente provinato per il ruolo di Rhodey

Durante una recente apparizione al podcast Happy Sad Confused per promuovere il recente originale Netflix Outside the Wire di cui è protagonista, l'amatissimo Anthony Mackie ha avuto modo di parlare della sua esperienza nel Marvel Ciematic Universe nel ruolo di Falcon, ricordando anche un vecchio provino per la Fase 1 del MCU.

Il suo debutto nei panni della fedele spalla di Captain America è avvenuto nella Fase 2 dell'Universo Cinematografico, nel bellissimo Captain America: The Winter Soldier dei fratelli Russo, ma a quanto pare Jon Favreau lo aveva provinato già anni prima per un ruolo differente, quello di Rhodey a.k.a. War Machine nel primo Iron Man.



Ha infatti rivelato Mackie: "Ho fatto un provino per Iron Man e al regista sono piaciuto molto, quindi in termini attoriali ero pronto per la parte di Rhodey. Come sappiamo la parte è però andata a Terrence Howard e poi è stato sostituito da Don Cheadle. Per me è sempre stato un grande sogno poter lavorare sia con lui che con Robert Downey Jr, e fortunatamente pochi anni dopo ho incontrato i fratelli Russo e la cosa ha funzionato per la parte di Falcon".



Vi ricordiamo che Mackie riprenderà le ali del suo eroe Marvel nell'attesissima The Falcon and the Winter soldier di Disney+, in arrivo in abbonamento streaming il prossimo marzo 2021.