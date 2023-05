Iron Man, alcune scene cancellate sono così brutte che Kevin Feige le nasconde nel caveau

Il film MCU del 2008 Iron Man ha ottenuto un successo strabiliante - basti pensare all'incasso di 585 milioni di dollari, - eppure il film nasconde della "polvere" sotto al tappeto: il produttore Jeremy Latcham, infatti, ha ammesso l'esistenza di alcune scene così brutte che Kevin Feige decise di richiuderle nel caveau, affinché nessuno le vedesse.

"Ci sono tre o quattro scene cancellate che probabilmente non verranno mai rilasciate, perché erano davvero brutte" ha ricordato Latcham. "Nel 2012, dissi a Kevin: 'Dovremmo rivelare le scene cancellate in cui Abu fa il bucato?'", dove Abu era un membro dei Dieci Anelli che ha collaborato per il rapimento di Tony Stark. "Al che Kevin rispose: 'No. Non possiamo mai mostrare Abu che fa il bucato. La gente penserà che noi non sappiamo quello che stiamo facendo. Sarebbe davvero imbarazzante se vedessero quelle scene'. Eppure, c'è un'intera sequenza in cui Tony Stark lava i panni. Probabilmente nessuno l'ha mai vista. Già, qualcuno dovrebbe indagare, ma penso che non sia mai stata rivelata. Così, Tony si ritrova a fare il bucato, rompe la lavatrice e tenta di rubarne le componenti per costruire la tuta Mark 1. È così assurdo!".

Il sito di We Got This Covered ha promosso ironicamente l'hashtag #ReleaseTheLaundryCut, e quale occasione migliore per rivelare le imbarazzanti scene, se non nel maggio del 2023 (quando Iron Man ha compito 15 anni)? Eppure, immagini così scadenti potrebbero davvero sporcare l'ottima visione che abbiamo del film...

