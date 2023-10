Iron Man, i 5 peggiori errori commessi da Tony Stark nell'MCU

Quando ripensiamo all'intero percorso cinematografico dell'universo Marvel, non possiamo non ricordare con estrema gioia e nostalgia quello che fu il film Iron Man. La pellicola introdusse infatti la figura simbolo dell'intero franchise e che anche ad oggi, nonostante non sia più presente, rimane di certo la più amata dagli appassionati.

Tuttavia forse tutto questo fervore nostalgico che la figura di Tony Star si porta dietro all'interno dell'universo cinematografico Marvel ci ha fatto dimenticare che Iron Man non è mai stato un esempio da seguire sotto certi aspetti.

Eccoci dunque qui per ricordarvi ben cinque volte in cui il vostro super eroe preferito ha commesso degli sbagli indiscutibili.

Vi ricordate ad esempio quella volta in cui Tony Star cede all'alcolismo nel secondo capitolo a lui dedicato? Arriva ad un punto tale che persino Nick Fury lo ritiene indegno di essere uno dei vendicatori. Sempre nella stessa pellicola, il personaggio decide di tenere a distanza tutte le persone che gli sono più care e solamente alla fine capisce il vero valore dell'amicizia, quando combatte insieme a War Machine.

Andando avanti, in Iron Man 3 il nostro super miliardario decide coscientemente di rivelare pubblicamente la sua posizione, come sfida nei confronti del Mandarino (o presunto tale come ben sappiamo). Questo porterà alla distruzione della sua casa, attentando così anche alla vita della sua Pepper Pott.

Oppure, vi siete dimenticati che se non fosse stato per l'ambizione di Tony non ci sarebbe mai stata la minaccia di Ultron da combattere? Decisione che non solo porta verso la creazione di uno dei più grandi antagonisti Marvel, ma determina addirittura la morte del fratello di Scarlett Witch.

Ultimo, ma non per importanza, quella volta in cui Stark decide di non fidarsi più di Peter Parker in Spider-Man. Homecoming, portando il ragazzo a doversela vedere da solo contro l'avvoltoio. Tutto si sarebbe potuto evitare e i due eroi avrebbero potuto così affrontare insieme il nemico.

