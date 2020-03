Iron Man 3, Rebecca Hall rivela che il suo personaggio era stato previsto un finale eroico

Nel corso di una recente intervista con Collider, l'attrice Rebecca Hall ha svelato che per Maya Hansen, personaggio da lei interpretato in Iron Man 3 di Shane Black, era stato originariamente scritto un finale molto più eroico.

L'attrice ha dichiarato:

"Doveva essere una specie di - oh Dio, non riesco nemmeno a ricordare esattamente ora come ora. Nella prima sceneggiatura che ho letto lei era nel film fino alla fine e, in sostanza, utilizzava quel siero speciale - qualunque cosa fosse - e alla fine salvava la situazione facendo questa sorta di atto di martirio. La visione che avevi di lei cambiava perché, si, era malvagia, ma alla fine capivi che cercava anche di diventare buona. Era una parte migliore di quella vista nel film definitivo."

Scritto da Drew Pearce e Shane Black, il film ha subito una serie di cambiamenti nel corso del suo sviluppo, e anche se ad oggi è ricordato come un capitolo molto divisorio fra i fan, alla fine della sua corsa al box office tornò a casa con $1,2 miliardi di dollari e concludendo la saga stand-alone di Tony Stark, che poi sarebbe tornato successivamente in Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

